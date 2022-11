REVOLUTIONÄRER WEG 37 zum modernen Reformismus

7. Die fortschreitende Krise des Reformismus

Der Reformismus ist eine bürgerliche Strömung in der Arbeiterbewegung, die den Kampf der Arbeiterklasse auf Ziele beschränken will, die mit dem Kapitalismus vereinbar sind. Er lehnt folglich die sozialistische Revolution ab. Jahrzehntelang war der Reformismus vom Masseneinfluss her die ideologische Hauptgefahr in der Arbeiterbewegung Westdeutschlands. …

Die »Erneuerung« der Gewerkschaften im Schlepptau des modernen Reformismus

Die rechte sozialdemokratische Führung der Gewerkschaften schwenkte auf den modernen Reformismus ein. Sie wandelte ihre Praxis der reformistischen Klassenzusammenarbeit mit Staat und Monopolen hin zum offenen Co-Management. Die weltanschaulichen Grundlagen dafür schufen die damaligen IG-Metall-Vorsitzenden Berthold Huber und Detlef Wetzel 2008. Wetzel formulierte sie in den »Thesen zur Erneuerung der Gewerkschaftsarbeit«. Darin bejammert er »die kombinierten Effekte einer brüchig werdenden Basis der Sozialpartnerschaft und der abnehmenden sozialstaatlichen Integrationskraft«.¹

Nostalgisch beweint er die gute alte Zeit einer Sozialpartnerschaft, die für die Arbeiterklasse in Wirklichkeit jedoch nie existiert hat: