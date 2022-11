Schottland: Eisenbahner streiken für Lohnerhöhung

In den vergangenen Wochen entwickelte sich in Südkorea eine Welle von wöchentlichen Protesten gegen den amtierenden Präsidenten Yoon Suk Yeol. Diese sogenannten Kerzenschein-Demos knüpfen an die Proteste von 2016 an, als eine breite Volksbewegung die Amtsenthebung von Präsidentin Park Geun Hye erzwang. Am 22. Oktober demonstrierten in Seoul 30.000 Menschen und forderten Yoons Rücktritt sowie eine Untersuchung gegen seine Frau und gegen den Vorsitzenden der Minju-Partei - wegen undurchsichtiger Geldgeschäfte.