„Sing your Freedom-Song“

Ausnahmsweise fand der Treff nicht im Bistro des Kultursaals der Horster Mitte, sondern im Hof statt. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch. Im Gegenteil: Durch das Feuer und das gemütliche Beisammensein - selbstverständlich unter Corona-Schutz – entstand eine Atmosphäre, die wie geschaffen für einen Liederabend war. Und darum ging es an diesem heutigen Abend: Gemeinsam wurden die unterschiedlichsten Friedens- und Freiheitskämpfer-Lieder gesungen.

Egal ob „Bella Ciao“; das Lied „Wieder Mensch sein“ von Stefan Engel; „We will not go down“ über den Widerstand der Menschen in Gaza von Michael Heart, oder „Die Moorsoldaten“ beziehungsweise „Chíffon Rouge“ - die Bandbreite dieser Songs machte deutlich, wie unterschiedlich Lieder aus dem Friedens- und Freiheitskampf sein können. Aber eines haben sie alle gemeinsam: Dass mit Todesverachtung für Frieden und Freiheit gekämpft wird, und dass sie sich in so einer Gruppe wunderbar gemeinsam singen lassen.

Natürlich war auch das klassische Antikriegslied vertreten: Das „Soldatenlied“ oder Hannes Waders „Es ist an der Zeit“ - sie alle hatten an diesem Abend ihre Bühne. Dazu wurden von den Moderatoren immer wieder Lieder, die sich die Anwesenden wünschen konnten, eingespielt: Gute Beispiele dafür waren Karat mit “Blauer Planet“ und Silly mit „Mont Klamott“.

Im Laufe des Abends wurde aber auch kritisch auf Texte verschiedener sehr beliebter Party- und Feiersongs eingegangen. So übersetzte eine Teilnehmerin den Text von „Vamos al La Playa“, dass sich zum Erstaunen aller als ein zynischer Text über die Nachwirkung eines Atomkriegs herausstellte. Mit Sicherheit hat jeder den Refrain schon mal vor sich hin gesummt, ohne zu wissen, was das Lied aussagt.

Unter anderem waren Mitglieder des Gelsenkirchener Kampfsportklubs „Kampfsport International“ unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Für ein Klubmitglied mit serbischen Wurzeln wurde noch einmal „Bella Ciao“ angestimmt und den 20.000 jugoslawischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg gedacht, die unter Führung der Kommunistischen Partei das Land vom Hitler-Faschismus befreit hatten. Zum „Dank“ dafür sind mittlerweile über 20 Denkmäler, die an den selbstlosen Freiheitskampf dieser Partisanen erinnerten, in den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien abgerissen worden.

Danach folgte Celina vom Jugendverband REBELL, die das neue Lied der Kinderorganisation ROTFÜCHSE „Kinder für Frieden und Freiheit“ mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusammen sang. Dieses neue Lied hatte bei den Feierlichkeiten zu 40 Jahre MLPD Premiere und wurde jetzt von allen begeistert mitgesungen.

Mit dem“Solidaritätslied“ und „Glück auf, der Steiger kommt“, kam die gute Stimmung auf dem Höhepunkt an. Beim nächsten „Treff inne Mitte“ am 11. November wird die aktuelle Broschüre von Stefan Engel, Gabi Fechtner und Monika Gärtner-Engel “Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems“ im Mittelpunkt stehen - in Vorbereitung auf den Kampftag zur Rettung der natürlichen Umwelt, der am darauf folgenden 12. November stattfindet.

„Es war toll, dass so viele Leute gekommen sind. Das hätte ich gar nicht gedacht. Es ist schön, sich mit so vielen Leuten im Friedenskampf zusammenzuschließen“, so ein Teilnehmer. Eine Teilnehmerin ergänzte: „Das hat so viel Spaß gemacht und es hat mich so motiviert, mich gegen die akute Gefahr eines atomar geführte Dritten Weltkriegs einzusetzen. Mit so vielen Leuten und dem gemeinsamen Ziel ist das zwar eine große Aufgabe, aber wir können das schaffen!“