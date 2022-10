Stromkosten a la AfD

Sowohl die, die noch im Betrieb sind, als auch die, die bereits stillgelegt worden sind. Der Spitzenkandidat der AfD in Niedersachsen forderte im Wahlkampf, dass auch alle Kohlekraftwerke weiterlaufen sollen.

Doch was hieße das für die Strompreise für die Massen? Sie würden massiv steigen! Denn erneuerbare Energien sind am günstigsten, während fossile und nukleare Energiequellen gesamtgesellschaftlich berechnet die teuersten sind.¹ In dieser Grafik vom Fraunhofer Institut mit Werten von 2021 lassen sich die Kosten der Stromerzeugung bei neuen Großkraftwerken in der Übersicht gut sehen.

Zudem ist der Haupttrend der letzten Jahre der, dass die Kosten für erneuerbare Energien massiv sinken: "Die globalen gewichteten durchschnittlichen Stromgestehungskosten von neu in Betrieb genommenen Solar-Photovoltaik-Projekten im Versorgungsmaßstab gingen zwischen 2010 und 2021 um 88 Prozent zurück, während die von Onshore-Wind um 68 Prozent ... und Offshore-Wind um 60 Prozent zurückgingen."² Dieser Trend im Vergleich zu Kosten für Gas lässt sich in Grafik 2 gut sehen.³

Die AfD spielt sich derzeit als Klassensprecher des kleinen Mannes gegen seine Energiekostenrechnung auf. Das ist billige Heuchelei, um wieder Stimmen zu kriegen! Geht es nach der AfD, werden die Energiekosten nicht billiger, sondern teurer.