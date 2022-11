Warnstreik bei Daimler Truck und Evobus

Die IG Metall hat am Freitag im ganzen Werk zum Warnstreik aufgerufen. So wurde in der Frühschicht ab 10.30 Uhr nicht mehr gearbeitet, in der Spätschicht ab 19.30 Uhr und in der Nachtschicht ab 3 Uhr auch nicht.

Die Leiharbeiter beteiligten sich ebenfalls am Streik. Die Kollegen standen für die volle Durchsetzung der 8 Prozent Lohnforderung.

Hier wächst auch der Kampfwille gegen die Verlagerung von Evobus nach Tschechien. Die IG Metall veranstaltete Kundgebungen vor dem Tor 2. Einige Kollegen kamen mit einer Demo durch das Werk zum Tor 2. Hier auf der Bühne der IG Metall wurde unter anderem auf eine Urabstimmung zum unbefristeten Streik orientiert, sollte die vierte Verhandlungsrunde am Dienstag keine Fortschritte bringen. Der Betriebsrat und Vertrauenskörper nannten das Angebot des Arbeitgeberverbandes einen Witz, da Daimler Truck Rekordgewinne einfährt. Einige Kollegen zündeten während der Kundgebung sogar rote Bengalos.

Wichtig wird auch hier sein, mit den streikbewährten Belegschaften über Kampfmaßnahmen zu sprechen, die auch über den gewerkschaftlichen Rahmen hinausgehen. Dazu wird das aktuelle Buch von Stefan Engel „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“ gebraucht, um Durchblick zu bekommen.