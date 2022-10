Webinar „Profil, Zukunft und weiterer Aufbau der antiimperialistischen und antifaschistischen internationalen Einheitsfront“

Es findet am Sonntag, den 11. Dezember statt. Plant es euch ein und schreibt uns im Vorfeld eure Vorschläge und Überlegungen an unitedfrontsecretariat@protonmail.com.

Wie bei jedem Webinar können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich wieder für eines der Eingangsstatements melden. Ihr könnt dabei zur Weltlage sprechen, von den Aktivitäten zum Umweltkampftag am 12. November, vom Tag gegen Gewalt gegen Frauen am 25. November und vom Palästina-Solidaritätstag am 26. November berichten und zum weiteren Aufbau der Einheitsfront sprechen.



Unser Webinar „Gemeinsam gegen die Gefahr der globalen Umweltkatastrophe und die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten! Auf zu den Protesten gegen COP27!“ am 9. Oktober war spannend und hatte wichtige Ergebnisse. Mit über 90 Teilnehmern aus mindestens 15 Ländern war es auch sehr erfolgreich. Da die Einheitsfront noch keine eigene Homepage hat, findet ihr die Eingangsstatements des Webinars auf der ICOR-Homepage (https://www.icor.info)

Zeiten

Sonntag 11 Dezember 2022:

Bogotá, Lima, New York: 8 am

Paris, Tunis: 2 pm (14 Uhr)

Cape Town: 3 pm

Delhi: 6:30 om

Dhaka: 7 pm

Beijing: 9 pm

Sydney: 12 pm