Die ICOR¹ wird anlässlich des Kampftags zur Rettung der natürlichen Umwelt am 12. November mit einer Delegation in Paris sein. Sie wird dort ein Tribunal abhalten (mehr dazu hier). Dieses Tribunal wird dadurch gekennzeichnet sein, dass die Menschen vor Ort ihre Anklagen gegen das imperialistische System, dem Hauptverursacher der Trennung der Einheit von Mensch und Natur, vorbringen können. Die Redebeiträge sollen in der Regel eine zeitliche Dauer von maximal drei Minuten nicht überschreiten und möglichst in Französisch oder zumindest in Englisch gehalten werden. Meldungen dazu, welcher inhaltliche Beitrag gehalten wird, sollen bitte bis Freitag, 11. November, 8 Uhr, bei der Hauptkoordinatorin der ICOR, Monika Gärtner-Engel, eingehen. Die E-Mail-Adresse ist coordinationint@yahoo.co.uk