20 Delegationen aus 15 Ländern beim Internationalen Umweltkampftag in Paris

Aufgerufen haben die revolutionäre Weltorganisation ICOR und die antiimperialistische und antifaschistische Einheitsfront. Es kamen 20 Delegationen aus 15 Ländern. Bewusst wurde ein kämpferisches Tribunal gegen die imperialistische Umwelt- und Kriegspolitik organisiert.

Die Freunde der Union Prolétarienne Marxiste-Leniniste (UPML aus Frankreich begrüßten die internationalen Gäste in Paris. Monika Gärtner-Engel, die Hauptkoordinatorin der ICOR und Co-Präsidentin der Antiimperialistischen und Antifaschistischen Einheitsfront, leitete ein, dass die Umweltproteste in Paris, dem Ort des vollends gescheiterten Klimaabkommens, genau richtig sind. Ein Genosse aus Kamerun berichtete über den Raubbau an den Ressourcen in seinem Land durch imperialistische Länder. Die Unweltgewerkschaft brachte es auf den Punkt: "27 UN-Klimakonferenzen bedeuten 27 Konferenzen voller leerer Versprechen!"

Eine junge Kämpferin von Young Struggle sagte: "Die Lösung steht hier auf diesem Platz! Wir werden als Arbeiter, als Frauen, als Jugendliche gegen den Imperialismus kämpfen! Es stimmt nicht, dass kein Geld da ist. Wie viel haben denn die Großkonzerne in Frankreich, Deutschland, und überall auf der Welt?" Jugendliche vom REBELL hatten ein Schild mit der Aufschrift "Für einen antiimperialistischen Umweltkampf! Vorwärts zum Sozialismus!" und klagten den Imperialismus als größten Zerstörer der Zukunft der Jugend an.

Die Delegation aus Südkorea berichtete, wie von den US-Militärbasen im Land eine gefährliche Verseuchung der Natur einhergeht. Eine Frau sang "Bella Ciao" auf Persisch, es gab weitere kulturelle Beiträge. Ein Arbeiter und Marxist-Leminist sagte: "Als Arbeiter fühle ich mich verpflichtet, die Welt den nächsten Generationen verbessert zu hinterlassen! So, wie es schon Marx gesagt hat."

Spürbar war der große Drang nach internationaler Zusammenarbeit und einem engeren Schulterschluss zwischen Arbeitern, Frauen, Jugendlichen und Umweltkämpfern der ganzen Welt. Das werden wir fortführen!