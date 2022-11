Aktiver Widerstand? Streitbare Debatten beim Umweltkampftag in Büchel

Zu Büchel siehe auch Rote-Fahne-News-Artikel "NATO und Russland üben Atomkrieg: Der Tod kommt mit der Luftwaffe aus Büchel"

Man könnte denken, dass viele Bücheler erstmal reserviert reagieren, weil der Fliegerhorst Büchel vielen Beschäftigung bietet. Das war aber überhaupt nicht der Fall. Wir trafen auf eine große Gesprächsbereitschaft und Interesse anlässlich des Umweltkampftages. Die Leute sind gegen den Krieg und machen sich auch Sorgen, dass es zu einem Atomkrieg kommen könnte. Viele hatten auch zum ersten Mal von der MLPD gehört. Die Leute sind aufgeschlossen gegenüber uns als Arbeiterpartei und wir knüpften einige Kontakte, einzelne waren auch schon aktiv im Protest gegen Atomwaffen. Kernauseinandersetzung war, dass die entscheidende Frage ist, ob die Massen diesen Krieg aufhalten können. Wir merkten auch, dass es sehr viele Kritiken an der Regierungspolitik gibt, aber auch sehr viel Verwirrung, so waren umweltbewusste Waldarbeiter für Atomenergie und hatten Illusionen in die NATO und hatten zugleich völlig berechtigte Kritiken um Umweltkurs der Grünen.