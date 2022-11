Auto-/Industriezulieferer Schaeffler will 1.300 Arbeitsplätze vernichten

Am 8. November brachte Arte um 20.15 Uhr eine interessante und kritische Sendung zu „System Total – Anatomie eines Energiekonzerns.“ Die Sendung bringt umfangreiche Analysen zur Geschichte eines der größten Energiemonopole der Welt, deckt das Greenwashing und die umwelt- und menschenzerstörende Machtpolitik auf – bringt aber auch Aktivitäten aus dem Widerstand: In Uganda gegen ein neues gigantisches Ölförderprojekt und in den USA gegen Fracking... .

Die Sendung kann auf der Mediathek angeschaut werden.