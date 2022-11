Brennpunkt Bürgergeld und Kampf um Arbeits- und Ausbildungsplätze

Hartz IV soll abgelöst werden durch das Bürgergeld - was als Verbesserung verkauft wird, ist in Wirklichkeit eine Verschärfung. Die Montagsdemo nimmt diese Mogelpackung unter die Lupe. Sie fordert seit längerem einen Zuschlag von mindestens 200 Euro im Monat!

Weiterer Brennpunkt am offenen Mikrofon ist der Kampf um Arbeits- und Ausbildungsplätze. Die angekündigten Entlassungen bei Mäder und Bridon, die Schließung von Kaufhof-Filialen bundesweit fordern die Solidarität, klare Kante und gemeinsame Aktivitäten heraus. Sozialpläne retten keine Arbeitsplätze, sie fehlen insbesondere für die Zukunft der Jugend!

Am 12. November finden in vielen Städten Aktivitäten für den aktiven Widerstand gegen die drohende Gefahr eines Atomkriegs und die globale Umweltkatastrophe statt. Dazu werden auf der Montagsdemo Berichte am offenen Mikrofon erwartet.

Alle Interessierten sind auf antifaschistischer Grundlage herzlich eingeladen, sich an der Kundgebung zu beteiligen.

