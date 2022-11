Das grenzt an Volksverhetzung!

„Das war Mord“, „hartes Vorgehen notwendig“, „verhindert eine Klima-RAF“ (CSU, Dobrindt) – all das waren geifernde Schlagzeilen der letzten Tage. Was war passiert? Durch alle bürgerlichen Medien geisterten die Berichte, eine Straßenblockade von Klimaaktivistinnen und -aktivisten der „Letzten Generation“ sei schuld am Tod einer in Berlin von einem Lkw überrollten Radfahrerin. Das war frei erfunden und dreist gelogen. Die Notärztin, die die Radfahrerin versorgt hatte, bestätigt das! Sie hat mittlerweile erklärt, dass sie gar nicht vorhatte, das Spezialfahrzeug, das im Stau stand, für die Bergung zu nutzen. Außerdem halten die Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ grundsätzlich bei ihren Aktivitäten Rettungsgassen offen.

Es war ein reiner Vorwand für eine längst vorbereitete und breit angelegte Kampagne zur Diffamierung und Kriminalisierung von Umweltprotesten und vor allem des aktiven Widerstands. Insbesondere richtet sich das gegen die kapitalismuskritischen oder gar revolutionären Kräfte, die nicht am Rockzipfel der Monopolparteien hängen. Und hier sind sich die ganzen Monopolpolitiker von CDU, CSU, FDP, SPD, Grünen bis hin zur AfD einig!