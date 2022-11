Die Kollegen beschäftigt viel mehr, als die 8 Prozent

Neudeutsch würde man sagen, das war ein „Gamechanger“. Beim Warnstreik habe ich zwei der Bücher verkauft, am nächsten Tag noch eine Broschüre „Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems“ und das relativ frisch auf Türkisch erschienene Buch „Gewerkschaften und Klassenkampf“. Auch viele andere Diskussionen bekamen mehr Tiefgang. Statt nur über 8 Prozent, haben wir darüber diskutiert, was Reformismus ist. Weiter kamen wir darüber in die Diskussion, ob der Klassengegensatz von Arbeitern und Kapitalisten friedlich in Spannung gehalten werden kann und was wenn nicht, dann die Alternative ist? Natürlich wird man sich nicht einfach einig, nur weil man das Buch vorstellt. Aber es wird viel klarer, worin man sich schon einig ist und worin nicht.

Manche Diskussionen landeten beim Sozialismus und wie man verhindert, dass er zerstört wird. Andere drehten sich im Kreis. Ein Kollege wollte die Hoffnung nicht aufgeben, dass ein besserer Stellvertreter ihm die Probleme abnimmt. Besonders gefreut habe ich mich über die Diskussion mit einem weiteren Kollegen. Er fragt fast täglich zur Begrüßung: „Und? Hast du deine 8 Prozent bekommen?“ Gewerkschaftliches Engagement macht er gerne lächerlich, weil es alles ja eh nichts bringen würde. Wie bricht man das auf? Seit Jahrzehnten hat er erlebt, wie übertarifliche Bestandteile kampflos abgegeben wurden, wie die Belegschaft schrumpft. Er ist zu Recht sauer. Es ist aber nicht richtig verarbeitet. Ich habe ihm vorgelesen, dass der Reformismus „inzwischen die Aufgabe [hat], den Massen die kampflose Hinnahme von Verschlechterungen ihrer Lohn-, Arbeits- und Lebensbedingungen als alternativlos zu verkaufen.“ Seine Wut muss sich gegen den Reformismus richtig. Es gibt in der Gewerkschaft eine wachsende Kritikbewegung an diesem Co-Management. Das soll er doch unterstützen, anstatt auf die ganze Gewerkschaft zu schimpfen.