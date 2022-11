Die Losung "Nieder mit dem Lohnsystem" muss endlich wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden!

Ich kann den bisherigen zwei Flugblättern der MLPD nur zustimmen, weil die Losung "Nieder mit dem Lohnsystem" endlich wieder als Losung auf die Tagesordnung gesetzt werden muss. In Artikeln und Flugblättern der MLPD wurde diese Losung ganz selten hervorgehoben. In örtlichen Flugblättern oder Zeitschriften "Von Kollegen für Kollegen" auch nicht.

Um was geht es heute bei dieser Metalltarifrunde? Inflation, Preissteigerungen auf ganzer Front, Raubprofite - das nimmt jedem einfachen Menschen soviel Geld, dass es oftmals an die Existenz geht. Während Konzerne Rekordgewinne einfahren. Der imperialistische Krieg Putins und die massivste Aufrüstung mit der Gefahr eines Dritten Weltkrieges wird auf unsere Kosten vorangetrieben. Staatshaushalte werden leer geplündert bis in die Pleite für kommende Generationen. Krieg und die fortschreitende Umweltkatastrophe mit Billionen Schäden auf dem Globus ist das Weitere.

In dieser brisanten Situation fürchten die Konzerne und ihre Regierungen Streiks, Unruhen und Massenproteste, welche das herrschende System in Frage stellen. Die neoreformistische Falle der Neuauflage der "Konzertierten Aktion" ist angesichts der zahlreichen Warnstreiks geplatzt. Eine tabellenwirksame Lohnerhöhung von +8% ist für alle streikenden Kolleginnen und Kollegen ein Muss. Ein Lohnnachschlag wäre auch notwendig.

Die immer wieder auftauchende Diskussion in der IG Metall und in der Gesellschaft zur Übergewinnsteuer ist ein eklatanter Schwindel. Es gibt keine "Untergewinne", "Mittelgewinne", "Großgewinne" oder gar "Übergewinne". Jeder Gewinn im Kapitalismus ist durch die Ausbeutung des Menschen durch Menschen, sprich: Kapitaleigner, erzeugt worden. Durch die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen entsteht erst der Profit, und durch die Ausbeutung der Ressourcen der Welt.

Deshalb ist es gerade in der Metalltarifrunde sehr wichtig, und gerade bei den vielen neuen jungen Azubis, die erstmals an Warnstreiks teilnehmen, unendlich wichtig, die Losung und den Inhalt der Losung "Nieder mit dem Lohnsystem" zu verankern. Diese Losung ist mit eine zentrale Losung von Karl Marx für die weltweite Arbeiterbewegung bis zum heutigen Tag.

Es gibt niemals im Kapitalismus einen gerechten Lohn, es gibt Tarifverträge, die eine Reform sind. Ein mehr oder weniger Kompromiss. Diesen Blick über den Tellerrand der jetzigen Tarifrunde eröffnet erst die Diskussion für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Der Kapitalismus gibt diese Perspektive niemals.

IGM-Senior Stuttgart