Ferienpark Thüringer Wald

Ein unschlagbarer gemeinsamer Urlaub in Truckenthal

Wir sind mit zehn Erwachsenen, zwei Kindern und unserem Lieblingshund „Schnuffel“ aus Duisburg und Köln eine Woche in den Ferienpark Thüringer Wald nach Truckenthal in den Urlaub gefahren. Am ersten Abend haben wir besprochen, was wir alles unternehmen wollen, so dass für jeden was dabei ist. Am Montag hat ein Teil unserer Urlaubstruppe gleich eine Wanderung auf den Blessberg oberhalb des schönen Ferienparks gemacht. Abends haben wir uns an der Montagsdemo beteiligt. Die Genossen hier haben sich über die Unterstützung gefreut und die Sonneberger fanden es gut, dass Montagsdemonstranten aus anderen Städten hierher kommen.

Korrespondenz aus Duisburg und Köln