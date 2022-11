Erfolgreicher Waffel-Verkauf in Bochum

Eine Rebellin hatte den Vorschlag, vor einem sehr belebten Ort Waffeln zu verkaufen. Das fanden wir alle gut und haben einfach mal den Baumarkt in der Gegend angerufen und gefragt, ob es möglich wäre, dass wir dort zur Finanzierung unserer Arbeit, Samstag, von 10 Uhr bis 14 Uhr, Waffeln verkaufen können.

Beim Baumarkt freute man sich über unsere Idee und als es soweit war und wir den Laden mit allen benötigten Zutaten und zwei Waffeleisen betraten, waren schon ein großer Tisch und Kaffee und Kekse für unsere Aktion vorbereitet.

Wir haben sofort angefangen den Teig zu machen und die Kunden zu informieren. Das kam gut an und es kamen so viele Leute, dass wir dreimal neuen Teig machen mussten. Insgesamt haben wir 70 Euro eingenommen, was ein guter Anfang ist... . Außerdem konnten wir einige interessante Gespräche führen. Wir haben uns vorgenommen, die Finanzaktion zu wiederholen und noch besser zu werden.