Erste Korrespondenzen und Fotos bitte früh schicken

Seit geraumer Zeit gibt es in der Vumbachikwe-Mine (bekannt als Forbes and Thompson Duration Gold Mine) in Gwanda in Simbabwes Provinz Matabeleland South wachsenden Protest der Arbeiter über seit Monaten ausstehende Lohnzahlungen. Am Dienstag blockierten nun rund 500 Bergarbeiterfrauen den Zugang zu der Goldmine, sodass ihre Männer nicht die Arbeit aufnehmen konnten. Die Minengesellschaft holte die Polizei, die mit Tränengas, Schlagstockeinsätzen und Schüssen in die Luft gegen den friedlichen Protest der Frauen und Kinder vorgingen. Rund 100 Frauen wurden verletzt. Im Anschluss wurden Hunderte Bergarbeiter festgenommen. Die Frauen beklagen, dass sie die Schulgebühren für ihre Kinder nicht mehr bezahlen können.