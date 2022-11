Russland

Bewaffnete Widerstandsgruppen gegen Ukrainekrieg

Was in den Medien kaum berichtet wird: Auch in Russland nimmt der Widerstand gegen das faschistische Regime Putins zu. Durch Sabotageakte wehren sich die Zwangsrekrutierten gegen ihre Versklavung an der Front zur Ukraine. Es sind bewaffnete Widerstandsgruppen entstanden, die Sabotage durchführen.

Korrespondenz aus Bochum