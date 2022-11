Internationalismus Live zur 3. Weltfrauenkonferenz

Monika Gärtner-Engel, Initiatorin der 1. Weltfrauenkonferenz 2011, und Brigitte Gebauer vom Bundesvorstand des Frauenverbands Courage – beide waren gewählte Delegierte aus Deutschland – werden von der 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen berichten, die im September in Tunis (Tunesien) erfolgreich stattgefunden hat.

Teilgenommen hatten 450 Frauen und 93 Delegierte aus über 42 Ländern. In einer Welt, in der das herrschende System nur noch in Krisen existiert, erkämpfen sich Aktivistinnen der Frauenbewegung Perspektiven, Solidarität und praktische Zusammenarbeit. Brigitte Gebauer dazu: „Es war eine interessante, spannende Woche mit vielen schönen Erlebnissen und einer guten, teilweise kontroversen Diskussion auf Augenhöhe.“ Es gibt internationales Essen. Der Eintritt beträgt: 2/4 Euro.