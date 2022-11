Jahrestage

Am heutigen 9. November jähren sich die Ausrufung der Republik in Deutschland im Rahmen der Novemberrevolution - und damit das Ende des Kaiserreichs (vor 104 Jahren), der mörderische Terror der Hitler-Faschisten gegen die jüdische Bevölkerung in Deutschland - (von den Mördern als Reichspogromnacht bzw. zynisch als "Reichskristallnacht" tituliert (vor 84 Jahren) und der Mauerfall (vor 33 Jahren)

