Landeskonferenz der NaturFreunde in Hessen: Bedürfnis für tiefere Vereinheitlichung zu Krieg und Frieden

Ca. 90 Delegierte aus über 25 Ortsgruppen in Hessen trafen sich zur - im dreijährigen Turnus stattfindenden - 36. Landeskonferenz am 6. November in Biebergemünd.

Korrespondenz aus Darmstadt