Landesweiter Generalstreik gegen steigende Lebenshaltungskosten

Am vergangenen Freitag waren in der kanadische Provinz rund 55.000 Beschäftige an den Schulen der Provinz, vor allem Lehrerassistentinnen, Beschäftigte in Bibliotheken und Reinigungspersonal in den Streik getreten, um höhere Löhne durchzusetzen. Sie setzten sich damit ausdrücklich über "Bill 28" (Gesetz 28)hinweg, mit dem der ultrarechte Premier Ford Streiks unter hoher Strafandrohung verboten hatte. Der Streik fand große öffentliche Unterstützung und die Gewerkschaft CUPE mobilisierte zum Generalstreik. Am Montag knickte dann Ford ein und zog Bill 28 zurück. Der Kampf um die Lohnerhöhung ist aber nicht beendet.