MLPD: Sonntagmittag vor DHL

Wenn ihr auch Sonntags arbeiten müsst, warum sollten wir euch dann nicht auch Mal zum Sonntag besuchen kommen. Gesagt getan. Und tatsächlich nahmen sich die Kolleginnen und Kollegen heute auch etwas länger Zeit für ihre Kollegen und Freunde von der MLPD aus Halle. Das Bedürfnis, sich zu informieren, war größer, als an so manchem Tag am späten Abend.

Dutzende DHL'ler wollten von uns mehr über die drohende Gefahr eines Atomkrieges wissen. Dafür hatten wir unter anderem die entsprechende ZK-Erklärung mit dabei. Dutzende nahmen die Einladung „Heraus auf die Straße!“ der „Halleschen Montagsdemo - das Original seit 2004“, ohne AfD & Co, mit.

Beim nächsten Besuch werden wir noch offensiver unsere Literatur anbieten. Denn, wie sagte schon Friedrich Engels in „Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie“: "Alles was die Menschen in Bewegung setzt, muss durch ihren Kopf hindurch."