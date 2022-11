MLPD und REBELL bei „Atomanlagen stilllegen - jetzt!“

… MLPD und REBELL Heilbronn beteiligten sich an der „Abschalt-Demonstration“ zum AKW Neckarwestheim am 6. November, die von einem umweltpolitischen Bündnis organisiert wurde. Aktiver Widerstand gegen den Atomtod! - dieser Gedanke prägte die kulturellen Beiträge, selbstgemalten Plakate und Info-Materialien von Mitstreitern aus der ganzen Region.

Der Weiterbetrieb von drei AKWs (in Neckarwestheim, an der Isar und im Emsland) bringt den Energiekonzernen zusätzliche Profit in Millionenhöhe. Vor allem dient er aber dem europäischen Atomprogramm und ist ein Teil der Vorbereitungen für einen Dritten Weltkrieg.

Dieser Zusammenhang wurde auf der Kundgebung vor dem GKN II auch von einer Vertreterin der Organisation IPPNW hergestellt. Die IPPNW ist ein internationaler Zusammenschluss von Ärzten, die ihre Fachkenntnisse zur Aufklärung über die Gefahren radioaktiver Katastrophen und zur Verhinderung eines atomaren Krieges einsetzen.

MLPD und REBELL beteiligen sich am Samstag, 12. November an den Aktivitäten zum Weltklimatag, die in Heilbronn von der Umweltgewerkschaft organisiert werden (13 Uhr bis 15 Uhr in der Sülmer Straße, vor K3.