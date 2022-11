Morgen Gedenkfeier für Mouhamed Lamin Dramé

Alassa Mfouapon wird vom Freundeskreis Flüchtlingssolidarität sprechen. Jah Sala und Levi Maeka werden mit einigen Liedern zum Gedenken an Mouhamed beitragen. Und es wird wieder ein Kranz und ein Bild am Tatort niedergelegt. Im Anschluss bleibt dann noch Zeit bei warmen und kalten Getränken, die Gedenkfeier ausklingen zu lassen.

Im Vorfeld der Gedenkfeier wurden weitere Details der fast abgeschlossenen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bekannt. So, dass die ersten Schüsse auf Mouhamed fast gleichzeitig mit dem Einsatz des Taesers abgegeben wurden (weniger als eine Sekunde später). Die Polizei hat also von Beginn an die Lüge von einer angeblichen Notwehr bzw. Nothilfe gegen einen Messerangriff in die Welt gesetzt. Diese bricht jetzt immer mehr in sich zusammen.

Wir werden Mouhamed nicht vergessen und werden nicht eher ruhen, bis die Verantwortlichen in Politik und Polizei zur Rechenschaft gezogen wurden. Der Freundeskreis Mouhamed ruft deshalb auf: Kommt zur Gedenkfeier für Mouhamed Lamin Dramé am 13. November um 16 Uhr auf den Kurth-Piehl-Platz: "Gerechtigkeit für Mouhamed". Der "Freundeskreis Mouhamed" wird sich auch an der bundesweiten Demonstration am 19.11. "Es gibt 1000 Mouhameds - Sie verdienen Gerechtigkeit", Treffpunkt: 13.30 Uhr Katharinentreppe beteiligen!

Herzliche Grüße

Franz Stockert

Freundeskreis Mouhamed