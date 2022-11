Schilder gegen Rassismus zum zweiten Mal verschwunden

Sie wurden aus den Rahmen entfernt oder sogar Pfosten und Sockel aus dem Boden gerissen. Da wir keine Informationen von der Stadt erhalten haben, gehen wir davon aus, dass sich wieder um einen Anschlag der neofaschistischen Szene handelt.

Dieser Vorfall unterstreicht dann nochmals, wie dringend nötig ein entschlossenes und gemeinsames Handeln gegen diese Szene ist. Mit der Aufkleberkampagne „Radevormwald gegen rechts“ kündigen wir unsere erste öffentliche Aktion seit dem Neustart an. Wir wollen am Samstag, den 19. November, von 9 Uhr bis ca. 13 Uhr, am Markt unsere Aufkleber vorstellen und bieten das Gespräch mit den Einwohnerinnen und Einwohnern an. Den Aufkleber kann jeder kostenlos - wahlweise gegen eine kleine freiwillige Spende zur Finanzierung unserer Arbeit – von uns bei dieser Gelegenheit bekommen.

Wir wollen mit dieser Aktion und der Aufkleber-Kampagne sowie in vielen Einzelgesprächen das Bewusstsein für das fortbestehende Problem der neofaschistischen und rechten Szene in Radevormwald vertiefen. Mit dem Aufkleber kann man klar für eine demokratische, bunte Stadtgesellschaft, und damit auch solidarisch mit von den Neofaschisten bedrohten Menschen, Position beziehen. Wir nehmen diese Kampagne zum Anlass dafür, zeitnah Kontakt zu diversen Vereinen und der Stadtverwaltung aufzunehmen und werden alle demokratischen politischen Organisationen weiterhin laufend informiert.