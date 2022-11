Verheerendes Feuer an der griechisch-bulgarischen Grenze

An der griechisch-bulgarischen Grenze tobt der zweite verheerende Waldbrand innerhalb weniger Wochen. Er ist ein in einem der größten zusammenhängenden und unberührten Wälder des Balkan ausgebrochen. Die regionale KKE erinnert daran, dass schon zwischen 21. und 29. Juli ein gewaltiges Feuer 4256,6 Hektar Wald im Naturschutzgebiet Dadia vernichtet wurden. Die Regierung habe "absolut keinen Plan“ zum Waldschutz in Nordgriechenland. Aber es ist schlimmer als "kein Plan": Bei den Waldbränden in den vergangen Jahren wurde offensichtlich, dass die Feuerwehren auf Grund der Abwälzung der Krisenlasten durch die Troika und die Herrschenden in Griechenland systematisch ihrer Einsatzfähigkeit beraubt wurden. Nicht nur von der Personalstärke her - auch Gerätschaften waren in großem Umfang nicht einsatzfähig, weil sie nicht gewartet und repariert werden.