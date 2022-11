Wolfsburg

VW Tarifrunde: „Möge die Acht mit dir sein …“

Bei der 2. Verhandlungsrunde in der VW-Tarifrunde am 9.11. in Wolfsburg brachten die VW-Kollegen lautstark und mit Plakaten, Bannern und Trommeln zum Ausdruck, dass sie auf jeden Fall die vollen 8 % haben wollen.

Korrespondenz aus Wolfsburg