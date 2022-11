Warnstreik bei Audi Neckarsulm: Wir sind steigerungsfähig!

Obwohl bald 5.000 Kolleginnen und Kollegen der Produktionslinien beim A6/7 und A8 diese Woche wegen fehlender Teile komplett in Kurzarbeit geschickt wurden, gaben die Metaller bei Audi ein deutliches Zeichen an den Metallarbeitgeberverband zur heutigen Verhandlungsrunde in Böblingen.

Als Provokation und mit Pfeifkonzert begleitet verurteilten mehrere Redner das Schand-Angebot von 3.000 Euro als Einmalzahlung für 30 Monate. Gespräche mit Beteiligten machten deutlich, dass die Erwartungshaltung groß ist. Selbst durchgekämpfte 8 Prozent reichen nicht aus, um die Preissteigerungen selbst zur Hälfte aufzufangen. Doch was tun?

Michael Unser von der Geschäftsstelle der IG Metall verwies auf die „Politik“, welche den Rest des fehlenden Lohns noch ausgleichen müsse. Unter den Kollegen kamen Meinungen wie, die Lohnforderungen jetzt weiter zu erhöhen. Ver.di fordere ja auch 10,5 Prozent. Doch ob das gehen würde? Mehr Druck zu machen sei wichtig. Eine Stunde Warnstreik und das noch bei Kurzarbeit können die doch nicht beeindrucken.

Der Vorschlag eine Lohnnachschlagsforderung aufzustellen, wie 500 Euro zusätzlich für alle im Monat, wurde interessiert aufgegriffen. Doch wie soll das dann gehen? Wer soll das in die Hand nehmen? Da müssen wir selber ran und können das denen bei Verhandlungen nicht überlassen, war dann eine wichtige Erkenntnis eines Kollegen aus dem A4-Karobau. Er wollte das jetzt mit seinem Vertrauensmann besprechen. Ohne uns läuft hier im Laden nichts, sagte ein junger Kollege selbstbewusst, der ein selbstgemaltes Schild der IG Metall Jugend in der Hand hielt. Darauf stand „Para yok – 8%“ (kein Geld – 8 %).

Zur Warnstreikkundgebung kamen auch schnell mobilisierte Kollegen mit Kurzarbeit. Weitere Unterstützer reihten sich ein, welche vom Streik auf der gestrigen Montagsdemo erfuhren. Auch Freunde der Internationalen Automobilarbeiterkonferenz beteiligten sich aktiv und luden zu ihrem nächsten Treffen am 12. November nach der Kundgebung zum Umweltkampftag ein. Da sollen gemeinsam Schilder und ein Transparent für den nächsten Streik am kommenden Dienstag mit Kundgebung auf dem Marktplatz in Neckarsulm vorbereitet werden. Die MLPD verteilte das Tarif aktuell „Jetzt Warnstreiks, Urabstimmung und Vollstreik“. Ganz im Sinn des Schlussredners „Wir sind noch steigerungsfähig!“.