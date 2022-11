Welt-Roboter-Olympiade

Siehe auch hier: www.worldrobotolympiad.de

Neben dem Wettbewerb gibt es einen Markt der Möglichkeiten, Workshops, Vorträge, Besichtigungen. Der Eintritt ist frei.

Es kommen die besten Teams aus 73 Ländern, im Alter von acht bis 19 Jahren. Das Team aus Südafrika kommt aus der Sinenjongo High School aus dem Joe Slovo Park Township bei Kapstadt. Ihr Roboter aus Lego erkennt einen Ball, hebt ihn auf und wirft ihn auf die gegnerische Seite. Damit gewannen sie bereits den nationalen Wettbewerb.

Die Lernbedingungen in Joe Slovo sind schwierig. Die Bewohner leben zum allergrößten Teil in Hütten (Shacks). Immer wieder brechen Feuersbrünste aus oder es gibt Unfälle durch herabhängende Elektrokabel. 2014 demolierten viele Bewohner ihre Hütten in der Überzeugung, die Schlüssel für einige neu gebaute RDP Häuser (Wohnungsbauprogramm der Regierung) zu bekommen. Die Regierung blieb hart. Die Bewohner in den Zwanzigern seien „zu jung“ für Häuser, weil Ältere schon länger warten.