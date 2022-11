„Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle“

Eine wirkliche Veränderung kann man nicht von der Weltklimakonferenz erwarten, sie muss von den Massen weltweit erkämpft werden. Das wichtigste Datum der nächsten Tage ist deshalb der 12. November, der internationale Umweltkampftag. Dabei gibt es wichtige vorwärtsweisende Entwicklungen in der Umwelt- und Arbeiterbewegung. So steht im Hauptartikel des am Freitag erscheinenden Rote Fahne Magazins, das seinen Schwerpunkt auf dieses Thema legen wird: "Beim letzten Aktionstag der Jugendumweltbewegung 'Fridays for Future' am 23. September beteiligten sich 280.000 Menschen, 60.000 mehr als noch im März - und zwar mehrheitlich ausdrücklich kapitalismuskritisch. Ein wachsender Teil löst sich aus der Umklammerung der Grünen und wird besser mit antikommunistischer Spaltung fertig. Erste Proteste entwickeln sich gegen den umweltpolitischen Kahlschlag: An der Küste regt sich der Protest gegen LNG-Terminals. Die Aktivisten im Braunkohle-Widerstandsdorf Lützerath sind entschlossen, sich dem Abbaggerungsbeschluss nicht zu beugen. Widerstandsgruppen von MLPD und REBELL werden zunehmend aktiv. ... Der Schulterschluss zwischen Arbeiter- und Umweltbewegung wird an wichtigen Punkten enger."

Die weltweite antiimperialistische und antifaschistische Einheitsfront, in der die revolutionäre Weltorganisation ICOR und die MLPD Mitglied sind, hat in einem Webinar zu folgendem aufgerufen: "Gemeinsam gegen die Gefahr der globalen Umweltkatastrophe und die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten! Auf zu den Protesten gegen den COP27! Nur eine Welt ohne Kapitalismus und Imperialismus wird Mensch und Natur retten! ... In Paris werden wir am 12. November 2022 mit einer starken, Aufsehen erregenden internationalen Delegation auftreten. Paris, als Ort des in seinen Zielen völlig gescheiterten Klimagipfels 2015, ist dazu eine geeignete, international geprägte Stadt“. (Mehr zu den Beiträgen bei diesem Tribunal gibt es hier.) Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mindestens zehn Ländern bzw. Organisationen haben sich bereits dafür angemeldet. In vielen Ländern - auch in Deutschland - wird zu vielen örtlichen und regionalen Protesten und aktivem Widerstand aufgerufen.

Aktiver Widerstand gegen eine drohende Umweltkatastrophe, gegen einen Dritten Weltkrieg und gegen die Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten auf die Massen!

Für einen antiimperialistischen Umweltkampf – Vorwärts zum Sozialismus!

