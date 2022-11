Umweltkampftag in Rostock

Aufforderung besonders an die Jugend, sich an den Widerstandsgruppen zu beteiligen

Am internationalen Umweltkampftag haben wir mit verschiedenen Genossinnen und Genossen aus Mecklenburg-Vorpommern in Rostock den notwendigen Kampf um die Einheit von Mensch und Natur und unseren gemeinsamen Kampf gegen die drohende Gefahr eines Dritten Weltkrieges in den Mittelpunkt der Gespräche mit den Menschen gestellt.

Korrespondenz