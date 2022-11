Umweltkampftag in Stuttgart

Arbeiter müssen führende Rolle im Umweltkampf spielen

Die Umweltgewerkschaft Stuttgart hatte breit zur gemeinsamen Aktion am Umweltkampftag aufgerufen. Infostände von ÖDP, Stuttgart Solar, dem Allgemeinen Fahrradclub, der Umweltgewerkschaft und von der MLPD informierten die massenhaft in der Innenstadt flanierenden Menschen, von denen viele eine Zeitlang stehen blieben, den Reden zuhörten oder längere Gespräche führten. Auch Frauen von Courage und von Solidarität International sprachen und beteiligten sich an der kurzen Demonstration durch die Innenstadt.

