Der türkische Staat will die Arbeiterklasse mit Massakern einschüchtern

Eine Bombe, die am 13. November auf der belebtesten und belebtesten Straße der Türkei (Taksim-Istiklal) explodierte, forderte sechs Tote und 81 Verletzte. Allein zwischen 2015 und 2016 wurden bei den Massenangriffen mehr als 500 Menschen getötet und mehr als tausend Menschen verletzt. Die direkten Massentötungen des Staates an den Kurden in den letzten 40 Jahren sind in diesen Zahlen nicht enthalten.

Am 20. Juli 2015 wurden bei einem Selbstmordanschlag auf jugendliche Mitglieder des Sozialistischen Jugendverbandes (SGF) in Suruç 33 junge Menschen getötet. Am 10. Oktober 2015 wurden bei dem Selbstmordattentat auf das gemeinsam von revolutionären demokratischen Parteien und Massenorganisationen und fortschrittlichen Gewerkschaften in Ankara organisierte „Treffen für Arbeit, Frieden, Demokratie“ 103 Menschen getötet und Hunderte verletzt.

ISIS (IS) übernahm die Verantwortung für die meisten dieser Massentötungen. Tatsache ist jedoch, dass Massenmorde unter staatlicher Kontrolle und mit dessen Wissen durchgeführt wurden. Die Informationen, die von den fortschrittlichen Forschern, die zu diesem Thema forschen, erreicht und erhalten wurden, zeigen auch diese Tatsache.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Bombenanschlag gegen die Massen in der Türkei verübt wird. In den Perioden, in denen sich der Kampf der Arbeiterklasse und die revolutionäre Situation entwickelten, griff der Staat zu solchen Massentötungen. Das bekannteste davon ist das Massaker, das am 1. Mai 1977 in Taksim auf der Arbeiterversammlung stattfand, bei dem 34 Arbeiter getötet und 136 Arbeiter verletzt wurden. Dies ist eines der geplantesten und direktesten Massaker des türkischen Staates. Spezialeinheiten der Polizei fegten die Kundgebung auseinander. Mehr als 500.000 Arbeiter nahmen an dieser Kundgebung teil und es war die am stärksten besuchte Arbeiterkundgebung am 1. Mai in der Geschichte der Türkei.

Bis zum Militärputsch vom 12. September 1980 wurden viele weitere Massaker an Universitätsjugendlichen und Revolutionären verübt. Bei diesen Massakern setzte der Staat MHP-Faschisten (Graue Wölfe) ein. Die Zunahme der Bombenangriffe auf die Massen seit 2013 steht in engem Zusammenhang mit der Entwicklung des türkischen Staates zu einem neuimperialistischen Land, seiner Besetzung Syriens und des Irak und der Nutzung religiöser Organisationen in diesen Gebieten für ihre eigenen imperialistischen Interessen.

Der Hauptgrund, warum der Staat zu solchen Massentötungen greift, ist: Die Entwicklung der Arbeiterbewegung, die Unfähigkeit der faschistischen Erdogan-Regierung, das Land zu regieren, und ihr Wunsch, den Kampf der Massen mit Massakern zu unterdrücken. Solche Taktiken sind die Methode der faschistischen Mächte. In einem Prozess, in dem die Inflation ständig steigt, die Kaufkraft der Menschen auf das niedrigste Niveau gesunken ist, Arbeitslosigkeit und Verarmung das Äußerste erreicht haben und das Vertrauen der Massen in den Staat und die Regierung gesunken ist, hat der bürgerliche Monopolstaat den Massen nichts mehr zu geben als Staatsterror.

Die monopolistische bürgerliche Clique unter der Führung von Erdogan befindet sich in ihrer schwächsten Phase und wird daher, um die Macht nicht abzugeben, den Druck, die Gewalt und den Terror gegen die Massen weiter erhöhen. Mit anderen Worten, sie werden auf faschistische Taktiken zurückgreifen. Gleichzeitig versuchen sie, ihre imperialistische Aggression und Besatzung in Syrien und im Irak weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund wird die Kurdische Bewegung (PKK und PYD) als Hauptziel dargestellt.

In einem Prozess, in dem die Gefahr eines imperialistischen Krieges akut geworden ist, stellt sich die grundlegende Aufgabe für Revolutionäre und Kommunisten aus der Türkei und Kurdistan: Der Kampf der Arbeiterklasse für Sozialismus, gegen faschistischen Staatsterrorismus, Inflation, Arbeitslosigkeit und imperialistische Aggression, müssen organisiert und ausgebaut werden. Und dazu muss eine starke Einheitsfront aufgebaut werden.