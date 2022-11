Erste Open-Air-Buchvorstellung und -Diskussion

Die Open-Air Veranstaltung mitten in der Fußgängerzone von Bamberg war eine „Mainfranken Aktion“ von Coburg, Schweinfurt und Bamberg. Es ist uns gut gelungen, den Kampf gegen die drohende Gefahr eines Dritten atomar geführten Weltkrieges und den revolutionären Ausweg in einer internationalen sozialistischen Revolution in den Mittelpunkt zu stellen.

Vier Exemplare der Broschüre wechselten den Besitzer und ein Exemplar des Buches "Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion". Wir sammelten Spenden und warben fünf neue Mitstreiter für das Widerstandskomitee von MLPD und REBELL. Wir hatten einen Büchertisch aufgebaut, aber keine Agitprop-Trupps eingeteilt, das machen wir das nächste Mal besser.

30 Leute waren dabei und diskutierten lebhaft mit uns; auch Jüngere nahmen teil. Wichtig war, auf Leute zuzugehen und sie auch mit dem Mikrofon anzusprechen. Die Diskussion war sehr vielschichtig und tiefgehend. „Man muss doch die Ukrainer unterstützen mit Waffen", war eine mehrfach vertretene Meinung. Wir diskutierten, dass man sich in diesem von beiden Seiten - Russland und Ukraine mit der NATO im Rücken - nicht auf die Seite einer imperialistischen Macht stellen darf: "Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter!" Die Frage, was können wir tun, wurde aufgegriffen und herausgestellt, dass es wichtig ist, klare Forderungen aufstellen: Neutralität der Ukraine, alle imperialistischen Länder raus, und unserer Regierung und die Monopole in die Schlusslinie zu nehmen. Die Menschen in der Ukraine stehen vor der Herausforderung, auch den Kampf gegen die Selensky-Regierung zu führen. Der Aufbau der Widerstandsgruppen hier in Deutschland ist wichtig, weil fast alle Imperialisten einen Dritten Weltkrieg vorbereiten.