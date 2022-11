Gegen Kürzungspläne bei Frauenhäusern und Schmalspurversorgung in der Pflege

AUF Gelsenkirchen: Kürzungspläne bei Geldern für Frauenhäuser inakzeptabel

Die Landesregierung NRW will den Rotstift bei Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen ansetzen. 1,85 Millionen weniger nötig? Für AUF Gelsenkirchen ist klar: Das verdient die rote Karte. Schon in der Vergangenheit protestierten die MitarbeiterInnen von Frauenhäusern völlig berechtigt gegen Kürzungen. Martina Reichmann, sachkundige Einwohnerin im Ausschuss für Arbeit und Soziales: "Gelsenkirchen wartet dringend auf ein zweites Frauenhaus. Die Landesregierung weiß sehr wohl darüber. Sie sollte sich mit der Situation vor Ort auseinandersetzen, statt solche realitätsfernen Kürzungspläne zu schmieden. Tagesaktuell kann man die Auslastung der Frauenhäuser sehen - in Gelsenkirchen ist Stand heute kein Platz frei für von Gewalt betroffene Frauen. Dass sie trotzdem nicht allein gelassen werden, ist den vielen engagierten Stellen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadt zu verdanken. Sie verdienen Unterstützung - keinesfalls sollte ihre Arbeit durch eine Verminderung der nötigen Mittel konterkariert werden! Mit freundlichen Grüßen, Martina Reichmann, AUF Gelsenkirchen

Streichkonzert beim Pflegebudget ab 2025 geplant - Schmalspurversorgung verhindern

Als engagierte Physiotherapeutin mit jahrzehntelanger Berufserfahrung setzt sich Petra Polz-Waßong dafür ein, dass die Streichung der physiotherapeutischen Leistungen aus dem Pflegbudget ab 2025 nicht durchkommt und dieses Thema öffentlich bekannt wird. "Diese geplante Neuregelung hätte zur Folge, dass Beschäftigte in Krankenhäusern, die nicht über eine klassische Pflegeausbildung verfügen, bei der Refinanzierung durchs Raster des zukünftigen Pflegebudgets fallen. Sie bereichern aber seit Jahren mit ihren Kompetenzen das therapeutische Team in de n Kliniken und leisten einen wertvollen Beitrag zur allseitigen Patientenversorgung in der Pflege leisten (Physiotherapeuten/ Ergotherapeuten/ Logopäden). Wird hier gerade eine Schmalspurversorgung vorbereitet? Zusammen mit AUF Gelsenkirchen unterstütze ich den Protest und die Forderung, dass der Rotstift hier nicht angesetzt wird." Mit freundlichen Grüßen, Petra Polz-Waßong