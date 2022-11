Gespräch am Betriebstor

In der Kritik an der Regierung und ihrer Kriegsvorbereitung sind wir uns meist einig. Er hat besonders die Grünen „gefressen“. Neulich fragte ich ihn: „Warum klebst du denn immer noch so am Kapitalismus? Was hast du denn zu verlieren?“ Er überlegte und meinte: „Wohlstand und Innovation“. Ich entgegne: „Wer lebt denn hier im Wohlstand? Der Sozialismus ist kein Mangelsystem. Und was die 'Innovation' betrifft: Die Konzerne behalten neue Entwicklungen z.B. für die Energieversorgung, in der Schublade, wenn sie keinen maximalen Profit bringt. Was wäre heute technisch nicht alles möglich für die Umwelt, in der Gesundheitsvorsorge, usw. Kapitalismus ist nicht innovativ.“ Das erste Mal sagte er: „Ich werde es mir überlegen.“

Nachher fiel mir noch ein, wie viele neue Ideen für Recycling, ganzheitliche Medizin, umweltschonende Bauweise für Wohnungen, usw., oft direkt unterdrückt werden. Oder welche Masse an Produktivkräften vernichtet wird allein durch die ganzen Krisen in diesem System.