Gewerkschaftsdachverbände fordern die sofortige Wiedereinstellung von Mancha bei General Motors

Die am Donnerstag, dem 17. November, versammelten Gewerkschaftsdachverbände haben einen Antrag angenommen, in dem sie die sofortige Wiedereinstellung des Metallarbeiters und CSP-Conlutas-Führers Luiz Carlos Prates, genannt Mancha, fordern, der am 10. November von GM in São José dos Campos willkürlich entlassen wurde. Die Gewerkschafsverbände betrachten die Maßnahme als einen Angriff auf die Gewerkschaftsfreiheit und sind bereit, dagegen vorzugehen.

Für die sofortige Wiedereinstellung der Gewerkschaftsführer Mancha und Gilvan

Die brasilianischen Gewerkschaftsdachverbände, die legitimen Vertreter der Arbeiter des Landes, bringen ihren Widerstand gegen die willkürliche und gewerkschaftsfeindliche Haltung von General Motors do Brasil (GM) zum Ausdruck, als das Unternehmen vor kurzem Luiz Carlos Prates alias Mancha, Leiter des nationalen Exekutivsekretariats der Gewerkschaftszentrale CSP - Conlutas (Werk São José dos Campos) und Gilvan Miranda Landim, Direktor der Metallarbeitergewerkschaft von São Caetano do Sul/SP, entließ.

Diese Entlassung verstößt frontal gegen Artikel 8 der Bundesverfassung sowie gegen das Übereinkommen 98 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), das Brasilien unterzeichnet hat und das die Freiheit und das Recht auf gewerkschaftliche Organisation garantiert. Wir fordern die Achtung des Rechts auf Gewerkschaftsfreiheit, der IAO-Übereinkommen und ein Ende der politischen Verfolgung und gewerkschaftsfeindlichen Praktiken. Wir solidarisieren uns mit dem Kameraden Mancha, wir fordern die sofortige Aufhebung dieser Entlassungen und wir stehen bereit, um zu intervenieren und den Angriff zurückzuweisen.



São Paulo, 17. November 2022



Sérgio Nobre, Präsident der CUT (Central Única dos Trabalhadores)

Miguel Torres, Präsident von Força Sindical

Ricardo Patah, Präsident der UGT (Allgemeine Gewerkschaft der Arbeiter)

Adilson Araújo, Präsident des CTB (Central Workers of Brazil)

Moacyr Roberto Tesch Auersvald, Präsident des NCST (Neue Zentrale Arbeitergewerkschaft)

Antônio Neto, Präsident des CSB (Zentralverband der brasilianischen Gewerkschaften)

Atnágoras Lopes, Nationaler Exekutivsekretär der Gewerkschaftszentrale CSP-Conlutas

Nilza Pereira, Generalsekretärin der Intersindical Central da Classe Trabalhadora

Emanuel Melato, Koordinator von Intersindical - Instrument des Kampfes und der Organisation der Arbeiterklasse

José Gozze, Präsident der Pública Central do Servidor

Centrais Sindicais pedem reintegração imediata de Mancha à General Motors | CSP-Conlutas (cspconlutas.org.br)