Rheinhausen

Kampf gegen die Osttangente und Umweltkampftag - das passt!

Das Aktionsbündnis „keine Osttangente in Rheinhausen“, in dem von Anfang an Mitglieder der Umweltgewerkschaft aktiv mitarbeiten, hat den am Umweltkampftag anstehenden normalen Deichrundgang als Teil des weltweiten Protestes gegen die Umweltverbrechen organisiert: einen Demo-Zug mit Schildern, Parolen und kurzen informativen Zwischenstopps im Wohngebiet direkt hinter dem Deich.

