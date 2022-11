Streik an der Uniklinik Tübingen

Rückblick: Nach monatelanger Verzögerungstaktik der Chefs gab es 2005 im Oktober den ersten gewerkschaftlichen Vollstreik an den Unikliniken in Baden-Württemberg, fünf Tage. Dadurch wurde nicht nur die 41-Stunden-Woche verhindert, die sie schon bei Neueinstellungen und Vertragsverlängerungen angewendet hatten. Wir erreichten auch, dass die 41 Std- Woche zurückgenommen werden musste und es im Schnitt bei 38,5 Std. blieb und dazu eine wesentlich höhere Vergütung wie die im TVÖD.

Und heute: In langen Schlangen ließen sich die Streikenden registrieren, Verdi warb erfolgreich um Eintritte. Diesmal geht es nicht nur um Pflege-, Labor- und andere Kräfte wie bisher, sondern auch z.B. um Logopäden und Einbindung der Praktikanten für Klinikpsychologie in den Tarifvertrag. Der Platz war gut voll, sehr viele Junge,- und die Stimmung bei der Kundgebung toll: Reden, Musik, Transparente, Verdi- Fahnen- alle applaudierten viel und zeigten sich entschlossen, zu kämpfen. Hinter uns standen Ärzte, die sich ausdrücklich solidarisierten. Es gab Grußworte vom Frauenverband Courage und von einer Vertreterin des Marburger Bundes BaWü. Beide wurden regelrecht bejubelt!

Die „Angebote“ der Uniklinika- Chefs sind eine Provokation. Die Leute waren sauer. 600 Kolleg/innen haben gestreikt. Bei 11 000 Beschäftigten erscheint das nicht viel. Nur: obwohl er sich erhöht, ist der Organisationsgrad in diesen Bereichen lange nicht so hoch wie z.B. in Metallbetrieben. Dazu kommt: dort wird seit Jahren und besonders in der Pandemie imme r wie „Wochenende“ oder „Notfall“ gearbeitet. Es ist schwer, trotz Notfallvereinbarung überhaupt zum Streik gehen zu können, ebenso, da in über 20 Schichtmodellen gearbeitet wird. Hochachtung vor dem Mut und dem gewachsenen gewerkschaftlichen Bewusstsein der Kolleginnen und Kollegen! Immerhin meinten die Verdi- Vertreter, es gäbe wenig Hoffnung auf ein Angebot, das man so nennen könnte und man müsse sich auf Kampf einstellen. Am 1. 12 wird wieder verhandelt, Ende November wird nochmal zu Warnstreiks aufgerufen. Klar werde ich wieder dabei sein und die MLPD Reutlingen-Tübingen auch.

Es gilt auch Lehren aus der Metall - Tarifrunde zu ziehen. Ein selbständiger Kampf um Lohnnachschlag, gemeinsam mit den Metallern, steht auf der Tagesordnung. Und es gilt den Blick zu weiten: Auf die europaweite Kämpfe gegen die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf die Arbeiterklasse und die Massen. Auf die Überwindung des Profit geplagten „Gesundheitswesens“ im echten Sozialismus, der endlich die Voraussetzung schafft, dass die Fortschritte im Gesundheitswesen zum Nutzen der Gesellschaft eingesetzt werden.