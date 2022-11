Vor 80 Jahren: Stalin zum Afrika-Feldzug der Alliierten

Gefragt wurde in Bezug auf den damaligen Afrika-Feldzug der Alliierten und was er der damals sozialistischen Sowjetunion bringe: "Wieweit ist dieser Feldzug effektiv im Sinne einer Verringerung des Drucks auf die Sowjetunion und welche weitere Hilfe erwartet die Sowjetunion“?

Stalin: “Vorläufig ist es noch zu früh, darüber zu sprechen, in welchem Maß dieser Feldzug im Sinne einer Verringerung des unmittelbaren Drucks auf die Sowjetunion effektiv ist. Aber man kann mit Sicherheit sagen, dass der Effekt nicht klein sein wird und eine gewisse Verringerung des Drucks auf die Sowjetunion schon in der nächsten Zeit eintreten wird. Allein es handelt sich nicht nur darum. Es handelt sich vor allem darum, dass der Feldzug in Afrika, insofern er den Übergang der Initiative in die Hände unserer Verbündeten bedeutet, von Grund aus die militärpolitische Lage in Europa zugunsten der englisch-sowjetisch-amerikanischen Koalition ändert. Er untergräbt die Autorität Hitlerdeutschlands als der führenden Kraft im System der Achsenmächte und demoralisiert die Verbündeten Hitlers in Europa. Er führt Frankreich aus dem Gebiet der Erstarrung heraus, mobilisiert die Antihitlerkräfte Frankreichs und schafft die Basis für die Organisierung einer französischen Antihitlerarmee. Er schafft die Bedingungen dafür, Italien ausßer Gefecht zu setzen und Hitlerdeutschland zu isolieren. Schließlich schafft er die Voraussetzungen dafür, die zweite Front in Europa in nächster Nähe der lebenswichtigen Zentren Deutschlands zu organisieren, was für die Organisierung des Sieges über die Hitlertyrannei von entscheidender Bedeutung sein wird."

„Welche Wahrscheinlichkeit besteht dafür, dass sich die Angriffskraft der Sowjetunion im Osten mit den Verbündeten im Westen zwecks Beschleunigung des Endsiegs vereinigen wird?“

Stalin: „Es ist nicht zu bezweifeln, dass die Rote Armee ihre Aufgabe in Ehren erfüllen wird, so wie sie sie im Verlauf des ganzen Krieges erfüllt hat.“

