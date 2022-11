Anja Flach: "Wenn ich dann die Außenministerin mit nem Schildchen 'Jîn, jiyan, azadî' (Frauen, Leben, Freiheit) rumlaufen sehe ... "

„Wir sind heute hier am Hachmannplatz, um gegen die Angriffe der türkischen Armee, die gestern Nacht und heute Morgen auf Rojava begonnen haben, zu protestieren. ... Heute morgen gab es noch einmal einen zweiten Angriff auf Kobanê. Dazu muss man sagen: dazu hat auch die russische Regierung ihre Zustimmung gegeben, die haben die Lufthoheit dort. Die NATO muss auch zugestimmt haben, zumindest die US-Armee. Die ist ja in Derik/Syrien stationiert. Und gleichzeitig finden auch ganz große Aufstände im iranischen Teil von Kurdistan statt, also in Ostkurdistan, in Mahaba. Da ist wirklich eine revolutionäre Stimmung. Die Leute haben kurdische Städte unter ihre Kontrolle gebracht und auch da bombardiert die iranische Armee mit Artillerie in die Städte rein. Es gibt dort auch Tote unter den Zivilisten. ...

Wenn die Bundesregierung die Menschenrechte ernst nähme, wie sie das immer behauptet, müsste sie alle diplomatischen Beziehungen zur Türkei abbrechen. Stattdessen fährt Innenministerin Faeser jetzt in die Türkei, um Erdogan in seinem angeblichen Kampf gegen den Terrorismus zu unterstützen. Genauso wie die deutsche Regierung die Menschenrechtsverletzungen in Russland oder China verurteilt, müsste sie das auch gegenüber der Türkei machen. So ist, was sie tut, reine Heuchelei. Gestern waren wir beim Landesparteitag der Grünen und haben protestiert gegen ihre Politik, die sich auch noch 'Feministische Außenpolitik' schimpft und wenn ich dann die Außenministerin mit nem Schildchen 'Jîn, jiyan, azadî' (Frauen, Leben, Freiheit) rumlaufen sehe, dann wird mir wirklich speiübel angesichts dieser Heuchelei.

Also wir sind sehr aufgebracht und sehr traurig auch und müssen an unsere Genossinnen und Genossen in Rojava denken, die ja schon 2006 den IS besiegt haben, dann mit so viel Mühe alles aufgebaut haben und jetzt wird das schon wieder in Schutt und Asche gebombt."