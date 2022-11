Auf zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Stuttgart

In Stuttgart wird sie am 25. November stattfinden: Das Frauenbündnis Stuttgart in dem der Frauenverband Courage, Yeni Kadin (Neue Frau), der Alevitische Frauenverband, SI - Solidarität International, die MLPD Stuttgart und weitere Einzelfrauen zusammenarbeiten, ruft dazu auf, sich bei den Aktionen und Ständen am 25. November, ab 15 Uhr. zu beteiligen.

Kommt mit Kerzen in Gläsern, Krachinstrumenten, usw. Die Kundgebung findet ab 16 Uhr, die Demonstration ab 17 Uhr statt. Treff ist am Marienplatz in Stuttgart.

Essen

Das Frauenbündnis Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen lädt für den 26. November zur Kundgebung zum Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ein.

Es schreibt: „Am Samstag, den 26. November, von 12 bis 14 Uhr, gibt es in der Essener City - am Limbecker Platz - eine Kundgebung zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Dazu ruft ein Frauenbündnis von neun Organisationen unter dem Motto: „Wir bluten nicht für Krieg und Krise! Frauen, Leben Freiheit!“ auf.

Das Programm ist international: mit Reden, Liedern und offenem Mikrofon. Ein Highlight ist die Performance junger Tänzerinnen „Der Vergewaltiger bist Du“, zur Unterstützung des Kampfes gegen das brutale Mullah-Regime im Iran.

Das Bündnis protestiert gegen die sprunghaft steigende Gewalt an Frauen und Mädchen: häusliche Gewalt, Frauenmorde, Kinder- und Altersarmut, Minijobs und Verteuerung des ganzen Lebens, Vergewaltigungen als Kriegswaffe, Angriffe gegen LGBT+ … die Liste ist fast unendlich. Die Regierung hat Milliarden für Profite, Aufrüstung und Krieg - für Frauen, Familien, Kitas, Schulen, Kleinbetriebe bleiben kleine Trostpflästerchen. Überall auf der Welt sorgen Frauen für Leben und Überleben der Familien und stehen im Kampf in der ersten Reihe. Sie wollen echte Gleichberechtigung, Frieden und Freiheit!“