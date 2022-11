Der 20. Parteitag der Schwarzhunderter [4], der Widerstand der Liberalen [5] und der imperialistische Krieg

Am Vorabend der Tagung gab es einen seltenen offenen Protest der Liberalen in der Hauptstadt. Ein Protestierer verkleidete sich als Straßenreiniger und brachte an der Sitong-Brücke zwei Banner an. Auf dem einen hieß es: „Wir wollen Essen, keine PCR-Tests. Wir wollen Reformen, keine Kulturrevolution. Wir wollen Freiheit, keine Lockdowns. Wir wollen wählen, keinen Führer. Wir wollen Würde, keine Lügen. Wir sind Bürger, keine Sklaven.“ [6] Und auf dem anderen: „Stürzt Diktator Xi Jinping.“ [7]

Die beiden Parolen verbreiteten sich schnell im Internet und zogen sofort die journalistische Aufmerksamkeit der westlichen kapitalistischen Länder auf sich (...) Wie soll nun das revolutionäre Proletariat darauf reagieren?