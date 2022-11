Neues auf der Homepage Revolutionärer Weg

"Die Autobiographie von Dickhut ist ein Weltklassiker"

Die Redaktion des theoretischen Organs der MLPD, des Revolutionären Weg, hat auf ihrer Homepage einen Brief von Doug Nicholls, General Secretary of the General Federation of Trade Unions aus Großbritannien, zu den Büchern von Willi Dickhut "So war's damals" und "Gewerkschaften und Klassenkampf" veröffentlicht. Die beiden Bücher gibt es in englischer Sprache.