Die deutschen Atomkraftwerke sind nicht sicher - sofort abschalten!

So schreibt ICAN ("Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen") auf ihrer Website: "Militärische und zivile Atomprogramme hängen eng zusammen. Die meisten der jüngeren Fälle von nuklearer Weiterverbreitung sind aus vorgeblich 'friedlichen' Programmen hervorgegangen. Aus Atomreaktoren oder Abklingbecken kann Radioaktivität in ähnlichem oder größerem Ausmaß wie durch eine Atomwaffe freigesetzt werden. Das bedeutet, dass jeder Atomreaktor tatsächlich eine riesige, vorgefertigte schmutzige Bombe ist."

Mit derselben Technologie und im Prinzip derselben Urananreicherungsanlage kann allerdings auch ein für Atombomben nötiger Anreicherungsgrad von 80 bis 90 Prozent erreicht werden. Besonders einfach und effektiv funktioniert das bei Anlagen mit Zentrifugentechnik. Die Urananreicherung ist die größte technische Hürde beim Bau einer Atombombe. Neben hoch angereichertem Uran ist Plutonium die zweite Möglichkeit, eine Atombombe zu bauen.

Die deutschen AKW sind nicht sicher. In allen drei Kraftwerken gibt es Rissfunde in den Dampferzeugern beziehungsweise den Verdacht auf weitere, nicht überprüfte Rissbildung. In einem solchen destabilisierten imperialistischen Weltsystem ist die Gefahr des Untergangs der Menschheit, eines Masssensterbens und der Vernichtung der Umwelt und grundlegendsten Ressourcen durch atomaren Weltkrieg großer dann je. Aktiver Widerstand gegen diese imperialistoschen Kriege und die Vorbereitung eines Dritten Weltkriege ist Gebot der Stunde.