Ernüchterung in der Vorzeigebranche

Ein Jahr später - in der Technologiebranche in den USA gab es erstmals massive Umsatz- und Kursrückgänge – begründete er den Abbau sozialer Leistungen und Druck zu längerer Arbeitszeit in üblicher Kapitalistenmanier: „Realistisch gesehen sind eine Menge Leute hier, die nicht hier sein sollten“.

Die aktuelle Ankündigung von 11.000 Entlassungen – das sind 13 Prozent der Belegschaft – bei Meta war für die Beschäftigten ein Schock. Und es trifft nicht nur Meta. Seit Jahresanfang wurden in dieser Branche in den USA 135.000 Arbeitsplätze vernichtet – mit steigendem Tempo: im November betraf es mit 42.000 Kolleginnen und Kollegen dreimal so viele wie im Oktober. In Deutschland wurden bei Meta 200 entlassen.

Auch in dieser Branche gelten die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus: Die Jagd nach Maximalprofit bedeutet für die Beschäftigten verschärfte Ausbeutung und Arbeitslosigkeit. Mit Recht gibt es Proteste und Schritte zur Organisierung. Die Zukunft der Mitarbeiter auch in dieser Technologiebranche liegt im gemeinsamen Kampf unter Führung des internationalen Industrieproletariats.