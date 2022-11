Freie Fahrt in die globale Umweltkatastrophe

Einseitige Fokussierung auf Klima überwinden!

Die hauptsächliche Fokusierung der Medien und Konzentration in der Umweltbewegung auf das Klima führt dazu, dass die ganze Dimension des beschleunigten Übergangs in die globale Umweltkatastrophe vertuscht wird. Mit der weiteren Abholzung der Regenwälder droht die „grüne Lunge der Erde“ zu kollabieren. Zwar wurde Präsident Lula auf dem COP27 gefeiert, doch konnte auch er unter seiner früheren Präsidentschaft die Zerstörung durch Holz-, Landwirtschafts- und Bergbaukonzerne nicht verhindern. „Im Meer schwinden die Arten derzeit schneller als an Land“, so Anje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts. Ein rechtsverbindliches Abkommen zum Schutz der Meere der UN scheiterte im August nach 20 Jahren Verhandlung. Damit droht das Aus für Millionen kleiner Fischer und der Kollaps der zweitgrößten grünen Lunge der Erde. Wer den Blick verengt, bagatellisiert die Dimension der Bedrohung der Lebensgrundlagen. Gerade die Wechselwirkung der verschiedenen Faktoren bewirkt die lebensgefährlichen Kipppunkte.

Internationale Widerstandsfront aufbauen

Die neue Qualität des Übergangs in die globale Umweltkatastrophe wird allein vom Kapitalismus und vom Imperialismus verursacht - größter Umweltzerstörer mit seiner schonungslosen Ausbeutung von Mensch und Natur, seinem Drang zum Maximalprofit und seinem unersättlichen Machtstreben. Die revolutionäre Weltorganisation ICOR und die antiimperialistische und antifaschistische Einheitsfront arbeiten am Aufbau einer internationalen Widerstandsfront. Hoffnungen in die Imperialisten und das internationale Finanzkapital oder „Anpassung“ an die Umweltkrise führen in eine Sackgasse. Notwendig ist der Zusammenschluss von Arbeiter-, Friedens- und Umweltbewegung, da Ausbeutung, imperialistische Kriege und Umweltzerstörung die gleiche Ursache im Imperialismus haben. Erst mit der revolutionären Überwindung des Imperialismus wird der Weg frei für eine grundsätzliche gesellschaftliche Lösung im Sozialismus.