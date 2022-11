Getreidelieferungen verlängert – Aufatmen oder Fortsetzen der Heuchelei?

Doch von den 11 Millionen Tonnen Getreide, die in den letzten vier Monaten die Ukraine verlassen haben, waren bis zu zwei Dritteln Futtermittel. Das ist sehr leicht daran zu erkennen, dass ein Großteil der Exporte aus Mais besteht. In nur wenigen Ländern der Welt ist das ein Grundnahrungsmittel. Bis Anfang November ging die größte Menge Getreide nach Spanien. Spanien ist der größte Schweineproduzent in der EU und es lässt sich leicht erraten, wo der Mais landete, nämlich im Futtertrog.

Bis Ende August ging gerade mal ein Schiff Weizen nach Djibouti und damit eventuell in die Hungergebiete von Äthiopien. Jetzt hat die Ukraine 25 000 Tonnen Weizen für Äthiopien gespendet. Agrarminister Cem Özdemir bezahlt die Transport- und Verteilungskosten. Das ist eine schöne Geste, die aber reichlich spät kommt. Die Welthungerhilfe geht Ende 2021 von bis zu 828 Millionen Hungernden weltweit aus, das sind 150 Millionen mehr seit Beginn der Covid-Pandemie. Weltweit lagern rund 280 Millionen Tonnen Weizen in Lägern. Es ist also ein Hohn, Millionen Menschen hungern zu lassen, und Kinder dem Hungertod auszuliefern. Es wäre genug Getreide da, um Hunger zu vermeiden.