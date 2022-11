Menschen aus fünf Ländern diskutieren über Ukrainebroschüre und aktiven Widerstand

Anna Bartholomé berief sich in ihren Ausführungen auf die Analyse der MLPD „Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems". Darüber diskutierten im Anschluss Menschen aus fünf Ländern, darunter aus Russland und aus der Ukraine.

Wenn das imperialistische Russland die Ukraine angreift und das Volk der Ukraine das Recht hat, sich zu wehren, worüber sich die Anwesenden einig waren – woher sollen sie die Waffen nehmen, wenn doch die MLPD gegen Waffenlieferungen ist? Dazu trugen die Referentin und Versammlungsteilnehmer und -teilnehmerinnen wichtige Argumente vor: Die MLPD ist gegen Waffenlieferungen an die reaktionäre Regierung. Freiheit für das ukrainische Volk gibt es nicht mit der Selenskyj-Regierung, sondern nur im Kampf gegen sie. Sie will nicht die Freiheit der Massen, sondern drängt im Auftrag von Oligarchen und Milliardären in die EU und in die NATO, um selbst in der Liga der Imperialisten mitzuspielen. Die Regierung setzt auf radikalen Antikommunismus und unterdrückt die Massen. Die Arbeiterklasse und die Massen stehen vor der sehr komplizierten Aufgabe eines Zweifrontenkriegs. In dem Maß, wie sie diesen aufnehmen, werden sie sich auch Waffen besorgen können.